09.06.2022 20:24 Дмитрий Колоней
Обстрел Харькова: стало известно, как идут восстановительные работы
Коммунальщики ликвидируют последствия обстрелов в Киевском районе Харькова.
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на Киевский филиал КП «Харьковские тепловые сети», на обстрелянной оккупантами котельной «Хартрон» ремонтники устраняют дефекты наземного трубопровода, а на пост рапдвашем от захвтчиков теплораспределительном пункте в Пятихатках демонтируют разрушенные стены и оборудование. Также демонтажные работы продолжаются на разрушенной котельной онкоцентра по ул. Гуревича.
Кроме того, бригады реконструируют 120 метров магистральной сети по улице Олеся Гончара. В общей сложности на территории Киевского филиала объем таких перекладок составляет более 1,5 км. Восстановительные работы выполняются работниками Управления ремонтов КП «Харьковские тепловые сети» и подрядными организациями.
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