    
Главная Новости Харькова ЖКХ Обстрел Харькова: стало известно, как идут восстановительные работы
09.06.2022  20:24   Дмитрий Колоней

Обстрел Харькова: стало известно, как идут восстановительные работы

Коммунальщики ликвидируют последствия обстрелов в Киевском районе Харькова.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Киевский филиал КП «Харьковские тепловые сети», на обстрелянной оккупантами котельной «Хартрон» ремонтники устраняют дефекты наземного трубопровода, а на пост рапдвашем от захвтчиков теплораспределительном пункте в Пятихатках демонтируют разрушенные стены и оборудование. Также демонтажные работы продолжаются на разрушенной котельной онкоцентра по ул. Гуревича.
 
Кроме того, бригады реконструируют 120 метров магистральной сети по улице Олеся Гончара. В общей сложности на территории Киевского филиала объем таких перекладок составляет более 1,5 км. Восстановительные работы выполняются работниками Управления ремонтов КП «Харьковские тепловые сети» и подрядными организациями.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  обстрел, котельные, харьков, коммунальщики, хтс
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
08.06 ЖКХ Разбитый ракетой супермаркет в Харькове начали готовить к открытию (фото)   08.06 Криминал и происшествия Ракетный удар по супермаркету Харькова: подробности и фото 07.06 Криминал и происшествия Ночной обстрел Харькова: преступление задокументировано (фото)
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 