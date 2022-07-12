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12.07.2022  17:10   Виталий Хиневич

Приват Банк запустил полезную функцию для своих клиентов

Клиенты смогут совершать звонки через Приват 24.

ПриватБанк
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ПриватБанк.
 
Сообщается, что ПриватБанк ввел новую технологию, разработанную  ІТ-специалистами банка, с помощью которой клиенты могут общаться с банком через интернет и мобильное приложение Приват24.
 
Бета версия уже доступна всем пользователям мобильного Приват24 (iOs и Android). Для этого нужно только обновить приложение до последней версии. Вызовы в банк через приложение бесплатны и работают при наличии мобильного интернета или Wi-Fi. Важно, что такой способ общения с банком безопасен, поскольку звонок защищен логином и паролем от Приват24.
 
Чтобы позвонить в ПриватБанк из приложения, необходимо войти в мобильный Приват24 со своим логином и паролем, перейти в "Профиль клиента" - "Служба поддержки" - "Звонок через Приват24" (или "Звонок в поддержку" для Android).
 
Напомним, ПриватБанк вводит новые ограничения.
 
Источник:   ПриватБанк
 Тэги:  приватбанк
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