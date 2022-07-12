12.07.2022 17:23 Дмитрий Колоней

В РФ захватчиков насильно вывозят на фронт (видео)

Об этом свидетельствует новый перехват военной разведки Украины.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на ГУР МО Украины, в перехвате разведки жена захватчика рассказывает как солдат оккупационной армии насильно везут на фронт, а они начинают убегать, также говорит, что подразделение мужа могут вывести из зоны боевых действий на отдых. Муж отвечает, что в этом случае не вернется. И у них таковых очень много.