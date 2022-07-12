В РФ захватчиков насильно вывозят на фронт (видео)

Об этом свидетельствует новый перехват военной разведки Украины.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на ГУР МО Украины, в перехвате разведки жена захватчика рассказывает как солдат оккупационной армии насильно везут на фронт, а они начинают убегать, также говорит, что подразделение мужа могут вывести из зоны боевых действий на отдых. Муж отвечает, что в этом случае не вернется. И у них таковых очень много.
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Рассчитывать сегодня стоит в первую очередь на себя, а не на других. Живите по формуле: «Семь раз отмерь…».
В Харькове с самого утра на небе не останется ни одного облака, и до конца дня погода будет ясной. Без существенных осадков.
12 июля (по старому стилю – 29 июня) отмечается народный праздник «Петров день».
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