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12.07.2022  17:23   Дмитрий Колоней

В РФ захватчиков насильно вывозят на фронт (видео)

Об этом свидетельствует новый перехват военной разведки Украины.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на ГУР МО Украины, в перехвате разведки жена захватчика рассказывает как солдат оккупационной армии насильно везут на фронт, а они начинают убегать, также говорит, что подразделение мужа могут вывести из зоны боевых действий на отдых. Муж отвечает, что в этом случае не вернется. И у них таковых очень много.

 

Тэги:  агрессия россии, насильный вывоз солдат, украина
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