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12.07.2022  17:47   Дмитрий Колоней

В Харькове предоставляют бесплатные медуслуги чернобыльцам

Об этом сообщили в Управлении социальной защиты населения Харькова.

Бесплатные медуслуги предоставляют чернобыльцам в Харькове
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Управление социальной защиты населения, жителям города, пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы, бесплатно оказывают услуги по зубному протезированию и снабжают медикаментами по рецептам врачей. 
 
Так, в Слободском районе, льготное медицинское обслуживание в течение 2022 года смогут получить около 600 чернобыльцев. 
 
Лекарственные средства по льготным рецептам для жителей района отпускает аптека №335 («Областной аптечный склад»), а услуги по зубному протезированию ежемесячно при необходимости предоставляет Областная стоматологическая поликлиника. 
 
Более подробную информацию о льготном медицинском обслуживании можно получить в Управлении социальной защиты Администрации Слободского района по адресу: ул. Вишневая, 3. График работы: с 9:00 до 17:00 (с понедельника по пятницу).
 
Тэги:  бесплатные медуслуги, чернобыльцы, харьков
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