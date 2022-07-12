12.07.2022 17:47 Дмитрий Колоней

В Харькове предоставляют бесплатные медуслуги чернобыльцам

Об этом сообщили в Управлении социальной защиты населения Харькова.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Управление социальной защиты населения, жителям города, пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы, бесплатно оказывают услуги по зубному протезированию и снабжают медикаментами по рецептам врачей.

Так, в Слободском районе, льготное медицинское обслуживание в течение 2022 года смогут получить около 600 чернобыльцев.

Лекарственные средства по льготным рецептам для жителей района отпускает аптека №335 («Областной аптечный склад»), а услуги по зубному протезированию ежемесячно при необходимости предоставляет Областная стоматологическая поликлиника.

Более подробную информацию о льготном медицинском обслуживании можно получить в Управлении социальной защиты Администрации Слободского района по адресу: ул. Вишневая, 3. График работы: с 9:00 до 17:00 (с понедельника по пятницу).