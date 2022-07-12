12.07.2022 17:55 Виталий Хиневич

Стэнфордский университет приглашает украинских студентов на онлайн обучение

Платформа «Coursera» стала доступной для украинских студентов.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на МОЗ Украины.

Сообщается, что украинские студенты могут бесплатно получить доступ к курсам «Coursera» – платформе онлайн-обучения, основанной преподавателями Стэнфордского университета.

Для украинских студентов «Coursera» открыла более 6, 5 тысяч курсов из 400 специализаций по программам лучших университетов и компаний мира. Данная платформа позволит преподавателям и студентам овладеть онлайн-курсами от Google, Meta, IBM, Microsoft, Amazon Web Services, а также таких ведущих университетов мира, как Yale University, California Institute of the Arts, Duke University, Erasmus University Rotterdam.

Стоит отметить, что обучаться можно сразу на нескольких курсах. С марта 2022 года украинские студенты успешно прошли более 28 тысяч курсов и получили бесплатные сертификаты.

Лидерами по количеству пользователей платформы среди учебных заведений являются:

НТУ Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского»;

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко;

Сумский государственный университет;

Харьковский национальный университет радиоэлектроники;

Национальный университет Киево-Могилянская академия;

Киевский университет имени Бориса Гринченко;

Национальный университет «Львовская политехника»;

Харьковский Национальный университет имени В.Н. Каразина;

Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеца;

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины.

Зарегистрироваться на курсы можно при наличии корпоративной электронной почты университета или по приглашению менеджера по онлайн-образованию соответствующего учебного заведения.

Напомним, украинские учебные заведения получат расширенный доступ к популярной программе.