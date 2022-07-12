12.07.2022 12:05 Виталий Хиневич

В Харькове водитель сбил пешехода

Водитель автомобиля Hyundai совершил ДТП.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Патрульную полицию Харьковской области.

Сообщается, что вечером 11 июля правоохранители получили информацию о ДТП по улице Роганской.

Полицейские установили, что водитель автомобиля Hyundai совершил наезд на пожилого человека и скрылся с места происшествия. Медики госпитализировали пешехода с многочисленными травмами.

Правоохранители передали описание автомобиля через радиоэфир и немедленно приступили к поиску водителя. На улице Зубарева, полицейские разыскали автомобиль Hyundai, у которого были характерные повреждения. Также разыскали водителя, который признался, что совершил ДТП, но из-за страха уехал с места.

Для выяснения обстоятельств ДТП была вызвана следственно-оперативная группа.