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12.07.2022  12:05   Виталий Хиневич

В Харькове водитель сбил пешехода

Водитель автомобиля Hyundai совершил ДТП.

ДТП Харьков
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Патрульную полицию Харьковской области.
 
Сообщается, что вечером 11 июля правоохранители получили информацию о ДТП по улице Роганской. 
 
Полицейские установили, что водитель автомобиля Hyundai совершил наезд на пожилого человека и скрылся с места происшествия. Медики госпитализировали пешехода с многочисленными травмами.
 
Правоохранители передали описание автомобиля через радиоэфир и немедленно приступили к поиску водителя. На улице Зубарева, полицейские разыскали автомобиль Hyundai, у которого были характерные повреждения. Также разыскали водителя, который признался, что совершил ДТП, но из-за страха уехал с места.
 
Для выяснения обстоятельств ДТП была вызвана следственно-оперативная группа.
 
Напомним, в Харькове семейная ссора закончилась трагедией.
 
Источник:   Патрульная полиция Харьковской области
 Тэги:  дтп, харьков
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