12.07.2022 12:18 Рита Парфенова

Ситуация с выездом из Украины 12 июля на западных пунктах пропуска

В каких пунктах пропуска на западной границе Украины наблюдаются очереди.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.



По состоянию на 12.00 12 июля очереди на выезд из Украины наблюдаются перед пунктами пропуска с соседними государствами:

Республика Польша:

«Устилуг» – 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Краковец - 50 л/а, пропуск автобусов на выезд временно не осуществляется, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход);

«Шегини» - 0 л/а, 0 автобусов, 20 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Словацкая Республика:

«Ужгород» – 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход).

За сутки 11 июля западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли 78 тысяч человек и почти 17 тысяч транспортных средств.



Из Украины за прошедшие сутки выбыли 36 тысяч человек. 21 тысяча из них пересекли границу с Польшей, остальные преследовали в другие страны ЕС и Молдовы.



В Украину за минувшие сутки проследовали более 41 тысячи человек, почти 38 тысяч из них – граждане Украины.

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