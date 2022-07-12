12.07.2022 12:20 Виталий Хиневич

Вражеский обстрел Харькова 11 июля: стало известно о состоянии здоровья пострадавших (видео)

Пострадавшие находятся под наблюдением медиков.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ХОВА.

По словам исполняющего обязанности директора медицинского учреждения, в его больницу 11 июля доставили 16 взрослых и 2 детей, получивших ранения в результате российских обстрелов. Пациенты имели преимущественно повреждение мягких тканей разных участков туловища и конечностей.

На данный момент в хирургическом отделении находятся 11 человек и 3 в травматологии.

«Ранения были легкой и средней степени тяжести. Большинство из них находятся в хирургическом отделении. Некоторые люди были отправлены домой еще вчера, некоторые пострадавшие поедут домой сегодня. К счастью, тяжелых пострадавших не было”, – сообщил медик.

Кроме этого отмечается, что пострадавшими являются работники шиномонтажа, в ТЦ или просто на улице.

"Среди них нет ни одного, кто бы имел отношение к военному делу", - сказал исполняющий обязанности директора медицинского учреждения.

Напомним, снаряды реактивных систем залпового огня били утром 11 июля по мирным кварталам Харькова.