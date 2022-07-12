Оккупанты обстреляли из вертолетов поселки под Харьковом

Вооруженные силы Украины продолжают позиционные бои в северной части Дергачевщины.
Об этом сообщил глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко, передает РЕДПОСТ.
По информации Задоренко, 11 июля российские оккупанты наносили артиллерийские удары по городу Дергачи, а также по территориям Безруковского, Слатинского, Прудянского, Токаровского и Русско-Лозовского старостинских округов.
Враг обстрелял из вертолетов Слатино и Прудянку, целил из танков и минометов по Цуповке, Прудянке, Дементьевке, Новому и Питомнику.
Информация о пострадавшем мирном населении не поступала.
Напомним, украинские защитники жестко подавили вражескую попытку штурма в направлении Дементиевки.
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