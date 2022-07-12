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12.07.2022  11:56   Рита Парфенова

Оккупанты обстреляли из вертолетов поселки под Харьковом

Вооруженные силы Украины продолжают позиционные бои в северной части Дергачевщины.


Фото из открытых источников

обстреляли из вертолетов

Об этом сообщил глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко, передает РЕДПОСТ.

По информации Задоренко, 11 июля российские оккупанты наносили артиллерийские удары по городу Дергачи, а также по территориям Безруковского, Слатинского, Прудянского, Токаровского и Русско-Лозовского старостинских округов.

Враг обстрелял из вертолетов Слатино и Прудянку, целил из танков и минометов по Цуповке, Прудянке, Дементьевке, Новому и Питомнику.

Информация о пострадавшем мирном населении не поступала.

Напомним, украинские защитники жестко подавили вражескую попытку штурма в направлении Дементиевки.

 

 

Источник:   Дергачевский горсовет
 Тэги:  обстрел, лергачи, харьков, агресия россии
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