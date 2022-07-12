12.07.2022 11:56 Рита Парфенова

Оккупанты обстреляли из вертолетов поселки под Харьковом

Вооруженные силы Украины продолжают позиционные бои в северной части Дергачевщины.



Фото из открытых источников

Об этом сообщил глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко, передает РЕДПОСТ.

По информации Задоренко, 11 июля российские оккупанты наносили артиллерийские удары по городу Дергачи, а также по территориям Безруковского, Слатинского, Прудянского, Токаровского и Русско-Лозовского старостинских округов.

Враг обстрелял из вертолетов Слатино и Прудянку, целил из танков и минометов по Цуповке, Прудянке, Дементьевке, Новому и Питомнику.

Информация о пострадавшем мирном населении не поступала.

Напомним, украинские защитники жестко подавили вражескую попытку штурма в направлении Дементиевки.