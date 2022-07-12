12.07.2022 11:15 Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 12 июля

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 3 случая заражения коронавирусом в Харькове.

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 3 случая заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 307 595 человек. Выздоровело 299 578 человека, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 947 человек.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 5 человек (все жители города Харькова).



Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 11 июля.