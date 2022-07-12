Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 12 июля

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 3 случая заражения коронавирусом в Харькове.
Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 3 случая заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.
С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 307 595 человек. Выздоровело 299 578 человека, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 947 человек.
За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 5 человек (все жители города Харькова).
Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 11 июля.
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Рассчитывать сегодня стоит в первую очередь на себя, а не на других. Живите по формуле: «Семь раз отмерь…».
В Харькове с самого утра на небе не останется ни одного облака, и до конца дня погода будет ясной. Без существенных осадков.
12 июля (по старому стилю – 29 июня) отмечается народный праздник «Петров день».
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