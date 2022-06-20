20.06.2022 12:25 Виталий Хиневич

Елена Зеленская рассказала британскому изданию о войне в Украине

Елена Зеленская рассказала о первых дня войны в Украине.

Фото: The Guardian

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на The Guardian.

Сообщается, что раной утром 24 февраля первая Леди Украины Елена Зеленская услышала вдалеке приглушенный шум. По мере пробуждения она понимала, что это не фейерверки. Ее глаза распахнулись; она обнаружила, что была одна в постели. Она вскочила и поспешила в соседнюю комнату, где обнаружила своего мужа, президента Украины Владимира Зеленского, уже одетого для работы.

"В чем дело?" — спросила она.

— Началось, — сказал он ей.

«У меня было ощущение, что я нахожусь внутри параллельной реальности, что я сплю», — говорит Зеленская, описывая момент, когда прервалась нормальная жизнь ее семьи и ее страны.

Вскоре после этого ее муж уехал в президентскую резиденцию в центре Киева, чтобы председательствовать на заседании Совета безопасности, на котором должны были решиться первоначальные меры реагирования на шокирующее полномасштабное вторжение Путина в Украину.

Оставшись одна, она отправилась проведать своих детей, 9-летнего Кирилла и 17-летнюю Александру. Они уже проснулись, оделись и, поняли, что происходит.

Зеленская начала собирать чемодан с вещами, иногда прячась в подвале, когда грохот вражеских снарядов приближался.

В какой-то момент она находилась на первом этаже дома и смотрела в окно, когда мимо пролетел истребитель, громко и низко. Она не была уверена, украинский это или российский.

Фото: The Guardian

«Это было сюрреалистическое ощущение… как будто я играла в компьютерную игру и должен был пройти определенные уровни, чтобы снова оказаться дома. Но я также держала себя в руках, и у меня весь день была эта странная улыбка на лице, потому что я старалась не показывать детям панику. Мы просто следовали приказам службы безопасности, шли туда, куда нам говорили», — говорит она.

Вечером она снова смогла увидеть ненадолго своего мужа. Он сказал ей, что она и дети будут доставлены в безопасное место. Они обнялись, без слез и сантиментов. Только позже она позволила себе закрасться мыслью: она может больше никогда его не увидеть.

Фото: The Guardian

Еще в те первые дни войны у Зеленской было ужасное ощущение, что все может произойти, когда ракеты обрушивались на цели по всей стране, а российские войска наступали на Киев с трех направлений.

Зеленский позже публично заявил, что, согласно данным разведки, он был для россиян целью номер один, а его жена и дети — целью номер два.

«Давление на президента, конечно, возможно через его семью, и я бы не хотела, чтобы ему приходилось делать выбор между семьей и обязанностями президента. Поэтому, если есть малейшая угроза этого выбора, ее нужно ликвидировать…» — говорит Елена Зеленская.

Елена Зеленская благодарна своим детям за хорошее поведение.

«Обычно приходится говорить им миллион раз, но в первый день они все сделали супер-быстро и послушно. Конечно, мы были в каком-то измененном состоянии. Потом, после этого, у нас был этот долгий период ожидания. Мы смотрели новости, ждали звонков. У нас все время был включен телевизор.

«Каждый украинец сейчас находится под огромной психологической нагрузкой. Половина нашего населения живет отдельно от своих семей. Конечно, большинство из нас никогда раньше не жили в таких условиях»,- говорит Зеленская.