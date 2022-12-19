19.12.2022 09:49 Рита Парфенова

Яку новорічну виставу для маленьких харків’ян показиватимуть у метро (відео)

«Біла чаклунка Ледінелла», – так називається вистава, яку для маленьких харків’ян показиватимуть у харківському метрополітені.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на «Харьковские известия», з 19 грудня і до 7 січня включно у міській підземці на станції метро «Університет» для маленьких харків’ян та дітей-переселенців буде відбуватися казкова вистава “Біла чаклунка Ледінелла”.

Герої фентезі пройдуть чисельні випробування аби перемогти снігову чаклунку.

Нагадаємо, під час новорічних свят буде закритий один з вестибюлів станції метро «Університет», на цей же период буде обмежена посадка до вагонів поїздів, що курсують Салтівської лінією метрополітену.

Також Харківський міський голова Ігор Терехов розповів, чи можна буде зустріти Новий рік біля ялинки в метро.