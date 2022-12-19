19.12.2022 09:27 Рита Парфенова

Про стан пораненого внаслідок обстрілів медика розповіли в ХОВА

31-річний фельдшер з смт Ківшаровка отримав осколкове поранення.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на голову ХОВА Олега Сінєгубова.

Під час обстрілу смт Ківшарівка Куп'янського району осколкове поранення отримав 31-річний фельдшер 7 відділення ЕМД Костянтин Ткаченко. Він знаходився у відділенні на чергуванні.

Пораненого госпіталізували до ліакарні. Медики оцінюють його стан як легкий.



Синєгубов також зазначив, що ворог продовжує обстріли населених пунктів Харківщини, що розташовані недалеко від кордону з рф та лінією зіткнення. Найбільше потерпає від обстрілів Куп'янський район. Так, в смт Дворічна обстрілом росіян пошкоджено приватний будинок та господарські споруди. Без постраждалих.

Нагадаємо, у Харківській області за добу з 18 по 19 грудня 2022 року зафіксована одна пожежа, спричинена влучанням ворожих снарядів.