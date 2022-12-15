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15.12.2022  16:45   Віталій Хінєвіч

У Харківському метрополітені обмежать посадку пасажирів на одній із ліній

З 18 грудня посадка до вагонів поїздів Салтівської лінії буде обмежена.

Харків метро
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський метрополітен.
 
Повідомляється, що у зв’язку з проведенням масових заходів на станціях Харківського метрополітену, з 18 грудня по 7 січня, буде тимчасово обмежена посадка до вагонів поїздів, що курсують Салтівської лінією метрополітену.
 
У напрямку від станції «Історичний музей» до станції «Героїв праці» не буде відбуватися посадка у останній (п’ятий) вагон.
 
У напрямку від станції «Героїв праці» до станції «Історичний музей» не буде відбуватися посадка у перший вагон.
 
"Просимо вас враховувати вказані зміни та рівномірно розміщуватися по платформі під час користування Салтівською лінією метрополітену",-зазанчили у підземці.
 
Нагадаємо, Харківський театр запрошує харків'ян на святкову інтермедію.
 
Источник:   Харківській метрополітен
 Тэги:  харьков, метро
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