15.12.2022 16:45 Віталій Хінєвіч

У Харківському метрополітені обмежать посадку пасажирів на одній із ліній

З 18 грудня посадка до вагонів поїздів Салтівської лінії буде обмежена.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський метрополітен.

Повідомляється, що у зв’язку з проведенням масових заходів на станціях Харківського метрополітену, з 18 грудня по 7 січня, буде тимчасово обмежена посадка до вагонів поїздів, що курсують Салтівської лінією метрополітену.

У напрямку від станції «Історичний музей» до станції «Героїв праці» не буде відбуватися посадка у останній (п’ятий) вагон.

У напрямку від станції «Героїв праці» до станції «Історичний музей» не буде відбуватися посадка у перший вагон.

"Просимо вас враховувати вказані зміни та рівномірно розміщуватися по платформі під час користування Салтівською лінією метрополітену",-зазанчили у підземці.

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