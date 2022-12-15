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15.12.2022  15:45   Віталій Хінєвіч

Харківський театр запрошує харків'ян на святкову інтермедію

У ТРЦ «Nikolsky» на паркінгу пройде театральна вистава.

театр
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський театр для дітей та юнацтва.
 
Повідомляється, що 18 грудня о 13.00 на паркінгу у ТРЦ «Nikolsky» пройде інтермедія до Дня Святого Миколая.
 
«Троліна-плутанина перевела святковий годинник, щоб Новий Рік наступив раніше і лише вона отримала усі подарунки світу. Хитрому задуму стають на перешкоді Гном та Фея Північного Сяйва, які за допомогою казкових ігор та веселих танців разом з малятами спробують перевести годинник на потрібний час, щоб свято відбулося! А чи прийде Святий Миколай залежить лише від наших маленьких глядачів, які стануть повноцінними учасниками святкового дійства.
 
Тож чекаємо на Вас і Ваших діточок на допомогу у порятунку подарунків, а взамін ми подаруємо кожному посмішки і незабутні враження, а ще зробимо традиційні фотографії з артистами після вистави, міцні обійми та чудовий настрій»,-розповіли у театрі.
 
Нагадаємо, Харків може отримати статус Європейської столиці культури-2026.
 
Источник:   Харківський театр для дітей та юнацтва
 Тэги:  харьков, театр
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