15.12.2022 15:45 Віталій Хінєвіч

Харківський театр запрошує харків'ян на святкову інтермедію

У ТРЦ «Nikolsky» на паркінгу пройде театральна вистава.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський театр для дітей та юнацтва.

Повідомляється, що 18 грудня о 13.00 на паркінгу у ТРЦ «Nikolsky» пройде інтермедія до Дня Святого Миколая.

«Троліна-плутанина перевела святковий годинник, щоб Новий Рік наступив раніше і лише вона отримала усі подарунки світу. Хитрому задуму стають на перешкоді Гном та Фея Північного Сяйва, які за допомогою казкових ігор та веселих танців разом з малятами спробують перевести годинник на потрібний час, щоб свято відбулося! А чи прийде Святий Миколай залежить лише від наших маленьких глядачів, які стануть повноцінними учасниками святкового дійства.

Тож чекаємо на Вас і Ваших діточок на допомогу у порятунку подарунків, а взамін ми подаруємо кожному посмішки і незабутні враження, а ще зробимо традиційні фотографії з артистами після вистави, міцні обійми та чудовий настрій»,-розповіли у театрі.