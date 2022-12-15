15.12.2022 14:05 Рита Парфенова

Харків може отримати статус Європейської столиці культури-2026

Харків звернувся до ЕС з ініціативою отримання поза конкурсом статусу Європейської столиці культури 2026 (European Capital Of Culture).

Ініціатива відстоювати право Харкова поза конкурсом отримати титул Культурної столиці Європи у 2026 році народилася на 70-му саміті фестивалів мистецтв від Європейської асоціації фестивалів (EFA), де Україну та Харків представляв фестиваль класичної музики KharkivMusicFest.



За словами зачинателів ініціативи, саме Харків є очевидним вибором на отримання статусу «Культурна столиця Європи». Харків, друге за величиною місто в країні, є безперечним духовним центром України на схід від Дніпра. Не дивлячись на те, що починаючи з 24 лютого 2022 року, Харків знаходиться під ворожим вогнем, кулдьтурне життя в ньоиу не завмерло – у харківській підземці, захищених бункерах, та інших прихистках відбулися й проходять ряд концертів, вистав, фестивалів, виставок тощо.



Тож президент фестивалю KharkivMusicFest Сергій Політучий звернувся за підтримкою безпосередньо до мера міста Ігоря Терехова. В адміністрації міста ініціативу підтримали та направили відповідний лист Єврокомісарці з питань інновацій, досліджень, культури, освіти та молоді.



«Харків – місто дружнє та гостинне, в якому, починаючи з його заснування у 1654 році, мирно проживають представники понад сто національностей. Харків має багаті культурні традиції, велику кількість об’єктів унікальної архітектури, пам’ятників, музеїв, художніх галерей, — зазначив міський голова Ігор Терехов. — В місті органічно поєднані історична і культурна спадщина та сучасні тенденції розвитку сучасного європейського міста. культурного розвитку, властиві європейським містам. Харків у 2010 році став першим містом України, яке отримало Приз Європи, який щороку присуджується Парламентською асамблеєю Ради Європи за досягнення у діяльності з просування ідей європейської єдності та європейських цінностей».

Культурна столиця Європи - що це?

Культурна столиця Європи — це місто, яке обирає Європейський Союз терміном на один календарний рік. Протягом цього періоду таке місто організовує низку культурних заходів європейського масштабу.



Звання Культурної столиці Європи дозволяє місту популяризувати себе в інших країнах ЄС, привабити інвестиції, розбудувати культурну інфраструктуру і розвинути туристичний потенціал.



Підготовка до Культурної столиці Європи надає такі можливості для міст як: отримання значних культурних, соціальних та економічних переваг, сприяння відродженню міста, розвитку туризму, зміна іміджу міста та підвищення його статусу на міжнародній арені.

Чи може українське місто стати культурною столицею?

Раніше культурними столицями могли стати лише міста країн-членів Європейського Союзу. Згодом, перелік країн розширили — тепер, починаючи з 2021 року, кожен третій рік кожне третє місто буде обиратися серед країн-кандидатів у члени ЄС, потенційних кандидатів, а також країн Європейської Економічної Зони (Ісландія, Норвегія, Швейцарія та Ліхтенштейн). Україна до жодного з цих переліків наразі не входить, але за нестандартних умов війни, можливі виключення – на кшталт проходження прискореної процедури вступу до Європейського Союзу.



Проте отримання статусу Культурної столиці Європи у 2026 році позапланово та окремо від звичайної процедури розгляду заявок передбачає ряд складних політичних та адміністративних узгоджень та переговорів. Обнадійливим сигналом для міста може бути розгляд спеціальною комісією перспективи запрошення Харкова подати заявку на отримання звання ECOC у 2026 році.