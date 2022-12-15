15.12.2022 14:10 Віталій Хінєвіч

Газовики разом із саперами оглядають околиці Харкова

На околицях Харкова триває обстеження газових мереж після прильотів снарядів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ "Харківміськгаз".

Повідомляється, що газовики працюють спільно зі спеціалістами ДСНС, які розміновують території та прокладають шлях до газопроводів.

Ці райони перебували під постійними обстрілами від початку війни, тому досі існує велика ймовірність детонування нерозірваних снарядів та мін. Незважаючи на ризик, фахівці АТ «Харківміськгаз» щоденно проводять обстеження мереж та знаходять нові пошкодження як на надземних, так і підземних газопроводах.

Ремонтні роботи тривають в усіх районах міста, щоб якнайшвидше відновлювати газопостачання до осель харків’ян та підтримувати стабільний розподіл упродовж опалювального періоду.