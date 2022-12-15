15.12.2022 14:30 Віталій Хінєвіч

Первинна консультація у сімейного лікаря для ВПО: що варто знати

У період воєнного стану діє спрощений доступ українців до первинної медичної допомоги. Це стосується і внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Повідомляється, що людина зі статусом ВПО має змогу потрапити до лікаря незалежно від місця перебування та без укладання нової декларації. Щоб отримати первинну медичну консультацію, внутрішньо переміщеній особі достатньо:

звернутися до оператора контакт-центру Національної служби здоров’я України (НСЗУ) за номером 16-77 і з’ясувати адресу найближчої лікарні;

після прибуття до лікаря пред’явити (за можливості) документи, що підтверджують особу: паспорт або довідку про взяття на облік ВПО.

Також внутрішні переселенці можуть знайти потрібного лікаря й отримати консультацію онлайн, скориставшись для цього:

медичним чат-ботом «Турбота»;

додатком або сайтом «Doctor Online».

У межах первинної медичної допомоги сімейний лікар зобов’язаний надати такий спектр послуг:

динамічне спостереження за станом здоров'я,

діагностика та лікування захворювань,

базові тести й аналізи,

направлення до лікарів вузької спеціалізації чи на обстеження,

паліативна допомога,

рецепти за програмою «Доступні ліки»‎ й інсулін (якщо це повторний рецепт),

щеплення відповідно до календаря профілактичних щеплень.

Внутрішньо переміщена особа не мусить переукладати декларацію, якщо виникає потреба у спеціалізованій медичній допомозі (онкологічній, кардіологічній, терапевтичній, психологічній, педіатричній тощо). Для цього варто звернутися за направленням до закладу охорони здоров'я.

У разі порушення своїх прав пацієнт може поскаржитися на неправомірні дії лікаря як на місцевому рівні, так і до НСЗУ:

написати скаргу на імʼя головного лікаря (медичного директора) медзакладу про неправомірні дії фахівця;

написати скаргу до Департаменту охорони здоров’я в місті або регіоні, де знаходиться;

подати скаргу через електронну форму на сайті НСЗУ;

звернутися до контакт-центру Національної служби здоров’я України за безоплатним номером 16-77;

зателефонувати зі скаргою на урядову лінію Кабінету Міністрів України на номер 15-45.

Нагадаємо, українці продовжують отримувати інсулін за програмою реімбурсації.