15.12.2022 12:30 Віталій Хінєвіч

Фахівці повернули світло у село біля Ізюму

Головна складність робіт в цій місцевості - це міни та розтяжки, залишені росіянами, їх і досі знаходять час від часу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».

Повідомляється, що фахівці Ізюмського району електричних мереж АТ "Харківобленерго" повністю відновили електропостачання в селі Іванівка, яке розташоване поряд з Ізюмом. Частину села було заживлено ще минулого тижня. Через несприятливі погодні умови продовжити роботу енергетикам вдалося тільки зараз.

Бригада працює швидко, адже треба встигнути до темряви.

"Ми уже звикли працювати в таких умовах. Звичайно, люди нервують через відсутність світла, але ставляться з розумінням. І підходять до нас, щоб подякувати. Дехто з місцевих навіть береться трохи допомагати - щось піднести чи притримати. Всім хочеться, щоб світло з'явилося якнайшвидше", - розповіли енергетики.

У селі Іванівка зараз живе близько 100 людей - це половина від довоєнного часу, без електрики люди були з початку війни.

Також ремонтні бригади Ізюмського РЕМ продовжують працювати в невеликій частині Ізюма, де досі немає світла. Цього тижня там було заживлено ще дві вулиці. Кажуть, працюють точково, - там, де є можливість. Так, наразі енергетики чекають дозволу саперів, щоб почати відновлювати електропостачання у селах Глинське та Забавне.