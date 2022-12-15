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15.12.2022  12:30   Віталій Хінєвіч

Фахівці повернули світло у село біля Ізюму

Головна складність робіт в цій місцевості - це міни та розтяжки, залишені росіянами, їх і досі знаходять час від часу.

Харківські комунальники
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».
 
Повідомляється, що фахівці Ізюмського району електричних мереж АТ "Харківобленерго" повністю відновили електропостачання в селі Іванівка, яке розташоване поряд з Ізюмом. Частину села було заживлено ще минулого тижня. Через несприятливі погодні умови продовжити роботу енергетикам вдалося тільки зараз.
 
Бригада працює швидко, адже треба встигнути до темряви.
 
"Ми уже звикли працювати в таких умовах. Звичайно, люди нервують через відсутність світла, але ставляться з розумінням. І підходять до нас, щоб подякувати. Дехто з місцевих навіть береться трохи допомагати - щось піднести чи притримати. Всім хочеться, щоб світло з'явилося якнайшвидше", - розповіли енергетики.
 
У селі Іванівка зараз живе близько 100 людей - це половина від довоєнного часу, без електрики люди були з початку війни.
 
Також ремонтні бригади Ізюмського РЕМ продовжують працювати в невеликій частині Ізюма, де досі немає світла. Цього тижня там було заживлено ще дві вулиці. Кажуть, працюють точково, - там, де є можливість. Так, наразі енергетики чекають дозволу саперів, щоб почати відновлювати електропостачання у селах Глинське та Забавне.
 
Нагадаємо, у Харкові ліквідують аварію на трубопроводі.
 
Источник:   АТ «Харківобленерго»
 Тэги:  жкх, харьков
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