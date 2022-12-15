15.12.2022 12:48 Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 14 грудня на західних пунктах пропуску

Через негоду у деяких пунктах пропуску на західному кордоні України спостерігаються черги.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Через засніжені під’їзні шляхи, які ведуть до пунктів пропуску рух транспортних засобів уповільнено. Наразі відповідні служби працюють аби розчистити дороги. Прикордонники спільно з працівниками Нацполіції, в разі необхідності, здійснюють реверсний рух для пропуску автомобілів.



Найбільше скупчення спостерігається на під’їзді до пунктів пропуску «Шегині», «Краківець» та «Рава-Руська», що на Львівщині. Також ускладнений рух через погодні умови і на Волині, а саме перед пунктами пропуску «Ягодин» та «Устилуг».



Натомість погодні умови у Закарпатській та Чернівецькій областях більш сприятливі для перетину кордону, снігопадів немає, а пункти пропуску не перевантажені транспортними засобами.

Станом на 12.00 15 грудня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

«Устилуг» - 110 л/а;

«Угринів» - 40 л/а;

«Рава-Руська» - 20 л/а, 3 автобуси;

«Грушів» - 80 л/а;

«Краківець» - 70 л/а, 6 автобусів;

«Шегині» - 120 л/а, 4 автобусів, 50 пішоходів.

Словацька Республіка:

«Малий Березний» - 20 л/а;

«Ужгород» -15 л/а.

Угорщина:

«Тиса» - 15 л/а, 6 автобусів;

«Лужанка» - 10 л/а.