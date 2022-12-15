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15.12.2022  12:48   Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 14 грудня на західних пунктах пропуску

Через негоду у деяких пунктах пропуску на західному кордоні України спостерігаються черги.

граница, выезд, украина, пункт пропуска

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Через засніжені під’їзні шляхи, які ведуть до пунктів пропуску рух транспортних засобів уповільнено. Наразі відповідні служби працюють аби розчистити дороги.  Прикордонники спільно з працівниками Нацполіції, в разі необхідності, здійснюють реверсний рух для пропуску автомобілів.

Найбільше скупчення спостерігається на під’їзді до пунктів пропуску   «Шегині», «Краківець» та «Рава-Руська», що на Львівщині. Також ускладнений рух через погодні умови і на Волині, а саме перед пунктами пропуску «Ягодин» та «Устилуг».

Натомість погодні умови у Закарпатській та Чернівецькій областях більш сприятливі для перетину кордону, снігопадів немає, а пункти пропуску не перевантажені транспортними засобами.

Станом на 12.00 15 грудня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

  • «Устилуг» - 110 л/а;
  • «Угринів» - 40 л/а;
  • «Рава-Руська» - 20 л/а, 3 автобуси;
  • «Грушів» - 80 л/а;
  • «Краківець» - 70 л/а, 6 автобусів;
  • «Шегині» - 120 л/а, 4 автобусів, 50 пішоходів.

Словацька Республіка:

  • «Малий Березний» - 20 л/а;
  • «Ужгород» -15 л/а.

Угорщина:

  • «Тиса» -  15 л/а, 6 автобусів;
  • «Лужанка» - 10 л/а.
Нагадаємо, у Харкові деякі тролейбуси змінять маршрут.
Источник:   Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон
 Тэги:  граница, выезд, украина, пункт пропуска
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