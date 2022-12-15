Ситуація з виїздом із України 14 грудня на західних пунктах пропуску

Через негоду у деяких пунктах пропуску на західному кордоні України спостерігаються черги.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
Через засніжені під’їзні шляхи, які ведуть до пунктів пропуску рух транспортних засобів уповільнено. Наразі відповідні служби працюють аби розчистити дороги. Прикордонники спільно з працівниками Нацполіції, в разі необхідності, здійснюють реверсний рух для пропуску автомобілів.
Найбільше скупчення спостерігається на під’їзді до пунктів пропуску «Шегині», «Краківець» та «Рава-Руська», що на Львівщині. Також ускладнений рух через погодні умови і на Волині, а саме перед пунктами пропуску «Ягодин» та «Устилуг».
Натомість погодні умови у Закарпатській та Чернівецькій областях більш сприятливі для перетину кордону, снігопадів немає, а пункти пропуску не перевантажені транспортними засобами.
Станом на 12.00 15 грудня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:
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