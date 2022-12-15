15.12.2022 11:34 Рита Парфенова

У Харкові ліквідують аварію на трубопроводі

Бригади аварійно-відновлювальних робіт Новобаварського району оперативно розпочали ліквідацію аварії на трубопроводі діаметром 300 мм.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал», вранці на магістралі сталася аварія, і ремонтники негайно розпочали комплексні роботи з її усунення.



«Цей трубопровід забезпечує водопостачання багатьох мешканців району. Зважаючи на складне ушкодження, і щоб уникнути відчутних втрат, подача води тимчасово припинена. Досвідчені ремонтники під керівництвом Сергія Самойлова вже розпочали підготовчі роботи і планують усунути аварійну ситуацію у встановлені терміни», - поінформував начальник районної служби зовнішніх водопровідних мереж Євгеній Сальков.



Загалом станом на ранок 15 грудня ремонтники Комплексу «Харківводопостачання» усувають 18 пошкоджень на трубопроводах холодного водопостачання.

Напередодні бригади АВР було оперативно ліквідовано 14 аварійних ситуацій на ділянках водоводів та упорядковано 9 оглядових колодязів.

Нагадаємо, ремонтники дільниці Новобаварського району управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем комплексу «Харківводовідведення» проводять заміну 50 м комунікацій у будинку на вул. Москалівській.