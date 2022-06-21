21.06.2022 10:20 Рита Парфенова

Ночью ракеты прилетели в два района Харькова

Ракетные удары разрушили учреждение образования и транспортное предприятие.



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Об этом глава ХОВА Олег Синегубов сообщил в оперативной информации на утро 21 июня, передает РЕДПОСТ

«Ночью в Киевском районе Харькова в результате российских ударов существенно повреждено здание одного из образовательных учреждений, помещение разрушено на 40%. В Салтовском районе обстреляли транспортное предприятие. Возник пожар, ранен работник», - рассказал Олег Синегубов.

Были прилеты в Харьков и днем 20 июня. Оккупанты обстреливали Киевский, Индустриальный, Салтовский и Немышлянский районы Харькова.



По области за минувшие сутки из-за российских обстрелов погибли 3 человека. Рранены 7 жителей области, всем оказывается медицинская помощь. Под обстрелами находились Изюмский, Чугуевский, Харьковский районы.



Синегубов обратился к жителям Харьковщины с просьбой не игнорировать сигналы тревоги и без необходимости не находиться на улицах.

Напомним, вражеские обстрелы стали причиной семи пожаров в Харькове и области за прошедшие сутки.