Ночью ракеты прилетели в два района Харькова

Ракетные удары разрушили учреждение образования и транспортное предприятие.
«Ночью в Киевском районе Харькова в результате российских ударов существенно повреждено здание одного из образовательных учреждений, помещение разрушено на 40%. В Салтовском районе обстреляли транспортное предприятие. Возник пожар, ранен работник», - рассказал Олег Синегубов.
Были прилеты в Харьков и днем 20 июня. Оккупанты обстреливали Киевский, Индустриальный, Салтовский и Немышлянский районы Харькова.
По области за минувшие сутки из-за российских обстрелов погибли 3 человека. Рранены 7 жителей области, всем оказывается медицинская помощь. Под обстрелами находились Изюмский, Чугуевский, Харьковский районы.
Синегубов обратился к жителям Харьковщины с просьбой не игнорировать сигналы тревоги и без необходимости не находиться на улицах.
Напомним, вражеские обстрелы стали причиной семи пожаров в Харькове и области за прошедшие сутки.
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В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.
День летнего солнцестояния приходится на 21 июня, как и в любые другие годы, кроме высокосных.
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