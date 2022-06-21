21.06.2022 10:05 Рита Парфенова

Что принесет день летнего солнцестояния в 2022 году: прогноз астролога

21 июня в 12:14 по киевскому времени Солнце войдет в знак Рака, и наступит летнее солнцестояние.

Как передает РЕДПОСТ со ссылкой на ТСН, энергия сегодняшнего дня летнего солнцестояния способствуют воодушевлению, творческой реализации, новым перспективам. По словам астролога Марины Скади (Марины Соколовой), оптимистический прогноз распространяется до следующей кардинальной точки года (до осеннего равноденствия 23 сентября 2022).



Летнее солнцестояние 2022 открывает возможности за рубежом, поможет найти свое место в другой стране. Для всех формируются благоприятные обстоятельства, чтобы создать прочную базу. Однако эмоциональная привязанность к дому, родителям, а также необъяснимый страх, неуверенность, препятствуют длительным поездкам, тем самым, человек сам по своей вине, теряет счастливые шансы.



Всегда после наступления одной из кардинальных дат года (летнего и зимнего солнцестояния или весеннего и осеннего равноденствия) наступают перемены. Часто то, что было актуально за некоторое время до солнцестояния или равноденствия, после пересечения Солнцем кардинальной точки, больше не имеет значения.



Летнее солнцестояние – день силы, многих заставит сделать выбор или принять важное решение. В основном поднимаются темы, связанные с домом, семьей, местом жительства. Ведь знак Рак отвечает именно за все, что связано с Родиной, эмоционально-чувственными отношениями, родственными связями. Солнце будет перемещаться по этому знаку до 23 июля, а это значит, что в этот период сознание людей направлено именно на решение подобных вопросов.



По знаку Рак перемещается негативная кармическая точка – Черная Луна (с 15.04.22 – 09.01.23), в этом знаке Зодиака усиливает конфликты с родными, семейные проблемы, мешает "пустить корни", адаптироваться к новым условиям проживания. Пока Черная Луна движется по этому знаку, она будет негативно влиять на отношения как внутри семей, так и на всемирные отношения между странами. Поэтому именно летнее солнцестояние 2022, требует высокого уровня ответственности от людей.



Лжепатриотизм также разрастается, как и стремление людей урвать больше, чем им полагается, будь то бытовой вопрос, границы земельного участка на даче или территории других стран. Однако расплата за такие поступки обязательно придет! Тот, кто проявляет агрессию, обязательно получит кармический шлейф отягощающих обстоятельств. Причем, это касается всех тех, кто участвует даже косвенно в захватнических войнах. Обратка будет получена на всех уровнях, с тройной силой и не важно, нападение ли это одной страны на другую или же вторжение во двор, на территорию сада или огорода соседа, в дом и в семью с целью ее разрушить.



Если отдельный человек, группа людей, население страны молчит или одобряет военные действия, уничтожение имущества людей, не препятствует влезанию в чужую семейную жизнь, значит он или они – соучастники и получат сполна. Поэтому каждому нужно задуматься о том, как сохранить свою семью, Родину, исторические ценности страны, национальные интересы и воспрепятствовать разрушительным действиям в отношении других государств или отдельно взятых людей и их имущества.



Летнее солнцестояние 2022 поднимает очень серьезные вопросы, формирует некий генетический код, новые факторы, влияющие на международные отношения. Усиливается стремление к справедливости, а также подсознательное чувство собственного достоинства и собственной значимости. Гордость за свою Родину, свой родной язык, понимание неповторимости богатства традиций, появляется у многих людей. Но также, появляется все больше людей, готовых отказаться от своего гражданства, чтобы получить паспорт другой страны. Создается новая политическая идеология, концепции национальной безопасности и развития современного мира.



В момент пересечения силовой точки года - ингрессии Солнца в знак Рака, личные планеты – Меркурий, Венера и Марс, находятся в знаках своего управления, что является позитивным фактором. Летнее солнцестояние 2022 в интересах простых людей, обычных граждан своей страны! Начнут внедряться различные методики и программы социального обеспечения, правительство вынуждено будет уделять больше внимания населению, финансировать свою армию с целью обеспечения защиты государства.



В 2022 году летнее солнцестояние происходит на фоне транзита Восходящего Узла по Тельцу, здесь же находятся Венера и Уран – Вселенная поможет всем, кто готов трудиться, проявлять свой творческий потенциал и честно зарабатывать. Не стоит рассчитывать только лишь на помощь волонтеров, субсидии, социальную помощь – возможно, рядом есть люди, которым все это нужнее. Чем ответственнее человек, чем больше готов сделать самостоятельно, тем больше ресурсов для будущего он получит – это могут быть полезные связи, деньги, материалы, новые коллективные проекты. Любые инициативы, действия, приветствуются, пока Марс движется по Овну (до 5 июля 2022). Венера и Меркурий, также сильны, что помогает принять верные решения, разобраться с волнующими вопросами и выбрать наконец, "пищу для ума или для желудка".



В ближайший месяц после летнего солнцестояния эмоции просто бьют ключом, но чтобы избежать неприятностей, получить именно полезный результат, очень важно проявлять свои желания осторожно, мыслить четко и всегда анализировать ситуацию.



Отличный период для того, чтобы освободиться от кармических долгов, наладить отношения с родственниками, очистить жизненный путь для себя и своих детей, избавиться от трудностей своей чувственной сферы. Сострадание и великодушие, желание делать добро, благотворительность вместе с политической активностью – вот основной вектор действия.



Первый восход Солнца после пересечения границы знаков Близнецы – Рак также обладает мощным потенциалом. Загадывайте желания, проводите духовные практики, наполняйте свою жизнь позитивов, избегайте контактов с неприятными вам людьми. Ведь в день летнего солнцестояния происходит расцвет всех сил природы, и ритуалы 21 и 22 июня 2022 года будут очень эффективны. Подходящее время для восстановления разрушенных родовых связей, налаживания взаимоотношений с детьми и родителями.



Луна является управителем летнего солнцестояния, 21 и 22 июня находится в Овне, соединяется с Юпитером и Марсом, тем самым усиливая потенциал этих двух планет. С одной стороны, планетарные влияния могут вдохновить многие государства защищать свои территории, а также возвращать то, что было отнято в ходе вооруженных конфликтов между разными странами. Но с другой стороны - именно агрессор слабеет, а контролируемая им территория или то, что принадлежит по праву другому государству или же на уровне обычных людей - другому человеку, чужой семье, возвращается в родную гавань. Решения серьезных задач, ответы на глобальные вопросы, а также соглашения на государственном уровне будут достигнуты к 22 декабря 2022 года, т.е. к зимнему солнцестоянию.