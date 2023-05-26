26.05.2023 14:00 Рита Парфенова

Колаборант з «Харківського мвс рф» сяде за грати за репресії проти мешканців Куп’янська

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного поплічника рф, який допомагав окупантам під час тимчасового захоплення Харківщини.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу.

За його словами, у вересні 2022 року СБУ затримало 32-річного мешканця Куп’янська, який добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками.



Доведено, что чоловік вступив до лав створеного агресором «управління мвс Харківської області». Там він увійшов до складу так званого «взводу патрульної служби».



На цій «посаді» колаборант патрулював вулиці міста і брав учать у незаконних затриманнях місцевих жителів.



Кожне таке затримання людини він «оформлював» під надуманими приводами, а потім «звітував» про це перед керівництвом окупаційного органу.



На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність) і призначив йому 12 років тюрми.



Служба безпеки наголошує на невідворотності покарання за злочини проти нашої держави.



Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Раніше РЕДПОСТ писав, що двом колаборантам, які під час окупації Харківщини вивозили до росії українське зерно, заочно повідомлено про підозру.



