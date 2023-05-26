26.05.2023 13:45 Рита Парфенова

В одному з районів Харкові міняють кілометр труб тепломереж

Комунальники міняють в Індустріальному районі Харкова близько 1 км тепломагістралі діаметром 273 мм.



t.me/citykharkivua

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на КП «Харківські теплові мережі», не зважаючі на війну, заміна цієї ділянки - планова, бо магістраль експлуатується з 1970 року.



В опалювальному сезоні 2022-23 років на старій трубі виявили дев'ять дефектів, ще кілька виникло після його завершення.



Минулої ремонтної кампанії було замінено близько 1,5 км мережі від вул. Франтішека Крала до вул. Луї Пастер.



«Ділянка, яку ремонтують зараз, фактично є її початком. Ця тепломагістраль дає тепло у квартал, обмежений проспектами Архітектора Альошина, Індустріальним та Олександрівським, а також вулицею Франтішека Крала. Роботи почалися наприкінці квітня, а гарячу воду у мікрорайоні відключили 10 днів тому. Завершити монтажні роботи на ділянці заплановано до кінця травня. Але надалі ще триватимуть профілактичні ремонти 31-ї магістралі. Остаточне поновлення послуги гарячої води заплановано на середину червня», - роз'яснили в ХТМ.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківводоканалі працює унікальна ділянка виготовлення запчастин для поточних ремонтів.



