Який радіаційний фон в Харкові та області на 26 травня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Обласний харківський лабцентр, за даними моніторингових досліджень фахівців центру, станом на 26 травня 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:
по м. Харкову – 0,10– 0,13 мкЗв/год:
по Харківській області 0,10 – 0,14 мкЗв/год:
Раніше РЕДПОСТ писав, що який радіаційний фон в Харкові та області на 25 травня.
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Хороший день, щоб швидко і хоча б загалом закінчити все почате, до чого ви йшли останнім часом. Навряд чи все, за що ви сьогодні візьметеся, буде зроблено на п'ять із плюсом, але на тверду «четвірку» – цілком.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Удень піде дощ, який до вечора повинен послабшати.
У народному календарі 26 травня зветься Лукер'ї-Комарниці.
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