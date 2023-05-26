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26.05.2023  12:43   Рита Парфенова

Освітянка з Куп'янська збиралась вчити українських дітей за російскими стандартами

Повідомлено про підозру викладачкі куп'янського ліцею, яка впроваджувала освітні стандарти держави-агресорки.

На Харківщині викрито освітянку, яка збиралась вчити українських дітей за стандартами держави-агресорки

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, під час окупації м. Куп’янськ, у червні минулого року,  55-річна викладачка одного з місцевих ліцеїв добровільно обійняла посаду «в. о. директора» навчального закладу, створеного на базі ліцею.

На новій посаді жінка впроважувала стандарти освіти країни-агресорки:

  • повідомила вчителям та батькам учнів про викладання предметів виключно на російській мові;
  • організувала підготовку приміщень до навчального року;
  • за особистим підписом склала відомість про виготовлення свідоцтв про повну загальну середню освіту для учнів;
  • підготувала для вручення випускникам ліцею атестати про основну загальну освіту російського зразка.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області жінці повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України).

Раніше РЕДПОСТ писав, що двом колаборантам, які під час окупації Харківщини вивозили до росії українське зерно, заочно повідомлено про підозру.


Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  колаборант, прокуратура, харків, агрессия россии
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