26.05.2023 12:43 Рита Парфенова

Освітянка з Куп'янська збиралась вчити українських дітей за російскими стандартами

Повідомлено про підозру викладачкі куп'янського ліцею, яка впроваджувала освітні стандарти держави-агресорки.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, під час окупації м. Куп’янськ, у червні минулого року, 55-річна викладачка одного з місцевих ліцеїв добровільно обійняла посаду «в. о. директора» навчального закладу, створеного на базі ліцею.



На новій посаді жінка впроважувала стандарти освіти країни-агресорки:

повідомила вчителям та батькам учнів про викладання предметів виключно на російській мові;

організувала підготовку приміщень до навчального року;

за особистим підписом склала відомість про виготовлення свідоцтв про повну загальну середню освіту для учнів;

підготувала для вручення випускникам ліцею атестати про основну загальну освіту російського зразка.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області жінці повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України).

Раніше РЕДПОСТ писав, що двом колаборантам, які під час окупації Харківщини вивозили до росії українське зерно, заочно повідомлено про підозру.



