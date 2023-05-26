Освітянка з Куп'янська збиралась вчити українських дітей за російскими стандартами

Повідомлено про підозру викладачкі куп'янського ліцею, яка впроваджувала освітні стандарти держави-агресорки.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, під час окупації м. Куп’янськ, у червні минулого року, 55-річна викладачка одного з місцевих ліцеїв добровільно обійняла посаду «в. о. директора» навчального закладу, створеного на базі ліцею.
На новій посаді жінка впроважувала стандарти освіти країни-агресорки:
За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області жінці повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України).
Раніше РЕДПОСТ писав, що двом колаборантам, які під час окупації Харківщини вивозили до росії українське зерно, заочно повідомлено про підозру.
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