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27.05.2023  08:05   Віталій Хінєвіч

Окупанти обстріляли населені пункти Харківської області

На Слобожанському напрямку противник завдав авіаційних ударів по районах Стрілечої та Землянок Харківської області.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
 
Також ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Одноробівка, Козача Лопань, Стрілеча, Глибоке, Нескучне, Зелене, Тернова, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Караїчне, Мала Вовча, Бударки та Вільхуватка на Харківщині.
 
На Куп’янському напрямку противник не припиняє спроб покращити тактичне положення. Завдав авіаційних ударів поблизу Кислівки, Котлярівки, Табаївки та Райгородка Харківської області.  Вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки.  Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Колодязне, Дворічна, Масютівка, Кислівка, Кам'янка Харківської області.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники повідомили, як гасили пожежі в Ізюмі, що виникли через ворожі обстріли.
 

Источник:   Генеральний штаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, харків
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