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27.05.2023  08:40   Віталій Хінєвіч

У Харківській області поліцейські виявили порушників правил дорожнього руху

Оператори спецлінії поліції «102» зареєстрували 1078 повідомлень про правопорушення та події на Харківщині.

поліція
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
З метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин на блокпостах правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили 1432 транспортних засоби.
 
Правоохоронці склали 9 адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху: 2 - за керування автомобілями у стані сп’яніння, 2 – за керування автомобілями без відповідних документів, 5 – за перевищення швидкості.
 
Також особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 58 осіб.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині знайшли труп жінки з ранами на обличчі.
 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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