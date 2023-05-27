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27.05.2023  08:50   Віталій Хінєвіч

Ворог обстрілював Харківщину ракетами, РСЗВ та артилерією: наслідки

Вночі близько 2:00 ворог здійснив ракетний удар по селу Липці Харківської області.

обстріл
Фото ілюстративне
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Повідомляється, що вночі близько 2:00 ворог завдав ракетного удару (попередньо з ЗРК С-300) по селу Липці Харківського району. Одна ракета влучила в город, пошкоджено приватний житловий будинок та господарчі споруди. Друга - в поле. Обійшлося без постраждалих
 
Протягом минулої доби ворог продовжував тероризувати мирне населення Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів області.
 
Внаслідок обстрілів Вовчанська Чугуївського району з РСЗВ та артилерії пошкоджено щонайменше 2 приватних житлових будинки. 
 
У смт Вільча Чугуївського району пошкоджено 4 житлові будинки та лінію електропередач.
 
У с. Басове Богодухівського району внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено 2 приватних будинки.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що уночі на 26 травня у Харківській області зафіксовано запуск щонайменше 18 дронів-камікадзе "Шахед".
 

Источник:   ХОВА
 Тэги:  агрессия россии, харків
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