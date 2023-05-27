27.05.2023 09:15 Віталій Хінєвіч

Пошуки Віолетти Мужечук на Харківщині продовжуються: громадян закликають приєднатись

27 травня знову буде організовано пошук Віолетти на місцевості у селі Скрипаї Чугуївського району, Харківської області.

Про це повідомляє пошуково-рятувальний загін "Мілена" Україна, передає РЕДПОСТ

Усіх, хто має можливість, приєднатися до пошуку на місцевості закликають приєднатись.

«Потрібно багато людей, щоб максимально перевірити територію. Для виїзду на місцевість потрібно наступне:

одяг: зручний, згідно погоди, такий, що повністю закриває ноги, руки, тіло;

взуття щільне, закрите;

вода, термос з чаєм/кавою, калорійний перекус;

обов'язково павербанк;

ліхтар (по можливості);

змінні шкарпетки, одноразові пакети, дощовик (за погодою), необхідні вам особисто ліки, репелент для захисту від кліщів.

На пошук не допускаються особи, які не досягли 18 років, вагітні жінки та люди, які перебувають у нестабільному психологічному стані.

Хто готовий приєднатися, пишіть в чат, або адмінам, або телефонуйте на гарячу лінію +38-068-777-0-112. Точка збору: село Скрипаї (школа) Чугуївського району, Харківської області.

Координати: 49.7240297, 36.6045305.

Час збору: 27 травня о 9.00. Координатор на місцевості:099-495-55-79 – Костянтин, інформаційний координатор: 096-116-33-33 – Олександра»,- йдеться у повідомленні.



