27.05.2023 09:45 Віталій Хінєвіч

Рятувальники усували наслідки обстрілів Харківської області

Протягом доби з 26 по 27 травня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Вночі 26 травня війська рф завдали обстрілів по місту Ізюм. У результаті ударів відразу сталося 4 пожежі. Горіло 2 будівлі навчальних закладів, гаражі та складські приміщення. Загальна площа пожежі склала близько 4500 кв.м. Також пошкоджень зазнали приватні житлові будинки.

До ліквідації пожеж було залучено 10 відділень служби порятунку з Харківського та Луганського гарнізонів ДСНС. Останній осередок займання ліквідовано о 15:10. За попередніми даними жертв та постраждалих немає.

Протягом доби рятувальники також здійснили 4 виїзди з метою обстеження місць ворожих обстрілів в Чугуївському районі, смт. Вільча.

Внаслідок обстрілу пошкоджено приватні, вікна та лінія електропередач. Від ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.

Постраждалих в жодному випадку не виявлено.

Протягом всього дня тривали пошуки зниклої дитини у с. Скрипаї Слобожанської громади. До пошукових робіт були залучені рятувальники ДСНС, поліцейські, волонтери, кінологи та водолази. На жаль до тепер зниклу дівчинку ще не знайдено.

Загалом за період здійснено 16 оперативних виїздів, з яких:

7 – на ліквідацію пожеж, з них 5 спричинені обстрілами з боку окупантів;

4 – на перевірку місць ворожих обстрілів;

7 – для надання допомоги населенню;

2 – інші виїзди.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області поліцейські виявили порушників правил дорожнього руху.



