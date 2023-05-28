У пожежі на Харківщині постраждали двоє чоловіків

Внаслідок пожежі в приватному будинку на Хареівщині опіки отримали двоє чоловіків
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужба ДСНС України в Харківській області, у нещодавній пожежі, не пов'язаній з бойовими діями, двоє людей зазнали пошкоджень.
Інцидент стався 27 травня о 12:59 на провулку Науковий, 7, у селі Бабаї Харківського району.
Загоряння почалося в приватному будинку в одній з кімнат, на площі 70 квадратних метрів. Під час гасіння вогню двоє чоловіків, народжених у 1952 та 1986 роках, які самотужни намагалися загасити вогонь, отримали опіки.
О 15:16 пожежу повністю ліквідовано. За попередньою інформацією, причиною виникнення пожежі було коротке замикання в електромережі.
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 27 по 28 травня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 9 оперативних виїздів на ліквідацію пожеж.
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