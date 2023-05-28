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28.05.2023  11:18   Рита Парфенова

Затримало молодиків, які стріляли з пістолета посеред харківської вулиці

Правоохоронці затримали у Харкові чоловіків, які відкрили стрілянину з пістолета.


facebook.com/kharkivpolice
Патрульні затримали громадян, які, ймовірно, скоїли постріли з предмета, схожого на пістолет
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Патрульну поліцію, вдень 27 травня на лінію 102 повідомили про невідомих, які на вулиці Саперній здійснювали постріли з предмета, схожого на пістолет.
 
Патрульні оперативно відреагували, і через декілька хвилин кілька поліцейських екіпажів вже знаходилися на місці події. Після докладного огляду прилеглої території інспектори успішно виявили та затримали осіб, що відповідали опису.
 
Патрульні затримали громадян, які, ймовірно, скоїли постріли з предмета, схожого на пістолет Патрульні затримали громадян, які, ймовірно, скоїли постріли з предмета, схожого на пістолет
 
Під час поверхневої перевірки одного з чоловіків, патрульні виявили предмет, що візуально нагадував пістолет, у його наплічній сумці.
 
На місце події була викликана слідчо-оперативна група районного поліцейського управління, яка подальше розслідування цього випадку.

Раніше РЕДПОСТ писав, що поліцейські оперативно встановили чоловіка, який запустив феєрверк під час повітряної тривоги в центрі міста.


Источник:   Патрульна поліція
 Тэги:  пістолет, харків
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