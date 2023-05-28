Затримало молодиків, які стріляли з пістолета посеред харківської вулиці

на лінію 102 повідомили про невідомих, які на вулиці Саперній здійснювали постріли з предмета, схожого на пістолет.

Патрульні оперативно відреагували, і через декілька хвилин кілька поліцейських екіпажів вже знаходилися на місці події. Після докладного огляду прилеглої території інспектори успішно виявили та затримали осіб, що відповідали опису.

Під час поверхневої перевірки одного з чоловіків, патрульні виявили предмет, що візуально нагадував пістолет, у його наплічній сумці.

На місце події була викликана слідчо-оперативна група районного поліцейського управління, яка подальше розслідування цього випадку.