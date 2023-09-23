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23.09.2023  14:54   Рита Парфенова

Борець із Харківщини виграв бронзу на чемпіонаті світу

На чемпіонаті світу з греко-римської боротьби харків'янин Ярослав Фільчаков виборов третє місце.

Ярослав Фільчаков

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, 22 вересня Ярослав Фільчаков здобув бронзову нагороду на чемпіонаті світу з греко-римської боротьби, який проходить у Сербії.

Він успішно провів схватку і переміг суперника з Південної Кореї. У чвертьфіналі Ярослав Фільчаков змагався зі спортсменом з Ірану, який і став срібним призером чемпіонату.

Також спортсмен з Харківщини здолав суперників з Сербії і Молдови. У підсумку здобув бронзову медаль.

Раніше РЕДПОСТ писаВ, що у Харкові відбувся відкритий турнір з армрестлінгу "Kharkiv armwrestling open cup".

Источник:   ХОВА
 Тэги:  спорт, боротьба, харків
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