23.09.2023 14:54 Рита Парфенова

Борець із Харківщини виграв бронзу на чемпіонаті світу

На чемпіонаті світу з греко-римської боротьби харків'янин Ярослав Фільчаков виборов третє місце.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, 22 вересня Ярослав Фільчаков здобув бронзову нагороду на чемпіонаті світу з греко-римської боротьби, який проходить у Сербії.



Він успішно провів схватку і переміг суперника з Південної Кореї. У чвертьфіналі Ярослав Фільчаков змагався зі спортсменом з Ірану, який і став срібним призером чемпіонату.



Також спортсмен з Харківщини здолав суперників з Сербії і Молдови. У підсумку здобув бронзову медаль.

Раніше РЕДПОСТ писаВ, що у Харкові відбувся відкритий турнір з армрестлінгу "Kharkiv armwrestling open cup".