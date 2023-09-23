Борець із Харківщини виграв бронзу на чемпіонаті світу

На чемпіонаті світу з греко-римської боротьби харків'янин Ярослав Фільчаков виборов третє місце.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, 22 вересня Ярослав Фільчаков здобув бронзову нагороду на чемпіонаті світу з греко-римської боротьби, який проходить у Сербії.
Він успішно провів схватку і переміг суперника з Південної Кореї. У чвертьфіналі Ярослав Фільчаков змагався зі спортсменом з Ірану, який і став срібним призером чемпіонату.
Також спортсмен з Харківщини здолав суперників з Сербії і Молдови. У підсумку здобув бронзову медаль.
Раніше РЕДПОСТ писаВ, що у Харкові відбувся відкритий турнір з армрестлінгу "Kharkiv armwrestling open cup".
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Спокій і лише спокій: день конфліктний і може принести масу негативних емоцій. А у суперечках сьогодні виграє лише той, хто не братиме в них участі.
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Цього року День осіннього рівнодення настане 23 вересня о 09:49 за київським часом.
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