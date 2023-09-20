20.09.2023 15:07 Дмитро Колонєй
У Харкові пройшов відкритий турнір з армрестлінгу
Сталі відомі переможці змагань "Kharkiv armwrestling open cup".
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням Міськраду, у Харкові відбувся відкритий турнір з армрестлінгу "Kharkiv armwrestling open cup".
Переможців визначили у чотирьох вагових категоріях.
Вагова категорія 75 кг:
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1 місце - Тимур Кувандіков (ліва, права) - Харків
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2 місце - Андрій Вандоляк (ліва, права) - Хмельницький
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3 місце - Олексій Гамаза (ліва, права) - Павлоград.
Вагова категорія 85 кг:
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1 місце - Андрій Любімов (ліва) - Харків, Давид Попов (ліва) - Валки
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2 місце - Давид Попов (права) - Валки, Іван Мотаєв (права) - Харків
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3 місце - Олександр Плішивий (ліва, права) - Харків.
Вагова категорія 95 кг:
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1 місце - Микита Попов (ліва) - Валки, Віталій Медвідь (права) - Харків
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2 місце - Віталій Медвідь (ліва) - Харків, Микита Попов (права) - Валки
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3 місце - Андрій Толбатов (ліва) - Харків, Жаріков Вадим (права) - Харків.
Вагова категорія 95+ кг:
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1 місце - Артем Попов, (ліва, права) - Валки
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2 місце - Михайло Шевченко, (ліва, права) - Харків
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3 місце - Богдан Зуяков (ліва) - Краматорськ, Дмитро Ерохін (права) - Харків.
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