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20.09.2023  15:07   Дмитро Колонєй

У Харкові пройшов відкритий турнір з армрестлінгу

Сталі відомі переможці змагань "Kharkiv armwrestling open cup".

Сталі відомі переможці відкритого турніру "Kharkiv armwrestling open cup". Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням Міськраду, у Харкові відбувся відкритий турнір з армрестлінгу "Kharkiv armwrestling open cup".
 
Переможців визначили у чотирьох вагових категоріях.  
 

Вагова категорія 75 кг: 

  • 1 місце - Тимур Кувандіков (ліва, права) - Харків 
  • 2 місце - Андрій Вандоляк (ліва, права) - Хмельницький 
  • 3 місце - Олексій Гамаза (ліва, права) - Павлоград. 

Вагова категорія 85 кг: 

  • 1 місце - Андрій Любімов (ліва) - Харків, Давид Попов (ліва) - Валки  
  • 2 місце - Давид Попов (права) - Валки, Іван Мотаєв (права) - Харків  
  • 3 місце - Олександр Плішивий (ліва, права) - Харків.   

Вагова категорія 95 кг: 

  • 1 місце - Микита Попов (ліва) - Валки, Віталій Медвідь (права) - Харків 
  • 2 місце - Віталій Медвідь (ліва) - Харків, Микита Попов (права) - Валки 
  • 3 місце - Андрій Толбатов (ліва) - Харків, Жаріков Вадим (права) - Харків.  

Вагова категорія 95+ кг: 

  • 1 місце - Артем Попов, (ліва, права) - Валки 
  • 2 місце - Михайло Шевченко, (ліва, права) - Харків 
  • 3 місце - Богдан Зуяков (ліва) - Краматорськ, Дмитро Ерохін (права) - Харків.  
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  спорт, перемога, харків, армрестлінг
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