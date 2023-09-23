23.09.2023 15:45 Віталій Хінєвіч

Рятувальники Харківщини провели інформаційно-роз’яснювальну роботу серед громадян

Співробітники ДСНС спільно з правоохоронцями проводять профілактичні заходи з населенням.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Протягом тижня працівники ДСНС та Нацполіції проводили профілактичні бесіди з населенням міста Харкова та області. Мешканців ознайомили з основними вимогами пожежної безпеки, правилами при експлуатації обігрівальних та інших побутових приладів та нагадали про заборону спалювання сухої рослинності.

Окрему увагу фахівці приділили ризикам, пов’язаним з вибухонебезпечними предметами та роз’яснили алгоритм дій при їх виявленні, а також при оголошенні «Повітряної тривоги».

Окрім того, вогнеборці рекомендували батькам нагадати малечі про небезпеку пустощів із вогнем, а також при виявленні будь-яких підозрілих предметів.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби 21 вересня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 54 вибухових предмети.