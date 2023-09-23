23.09.2023 15:45 Віталій Хінєвіч
Рятувальники Харківщини провели інформаційно-роз’яснювальну роботу серед громадян
Співробітники ДСНС спільно з правоохоронцями проводять профілактичні заходи з населенням.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
Протягом тижня працівники ДСНС та Нацполіції проводили профілактичні бесіди з населенням міста Харкова та області. Мешканців ознайомили з основними вимогами пожежної безпеки, правилами при експлуатації обігрівальних та інших побутових приладів та нагадали про заборону спалювання сухої рослинності.
Окрему увагу фахівці приділили ризикам, пов’язаним з вибухонебезпечними предметами та роз’яснили алгоритм дій при їх виявленні, а також при оголошенні «Повітряної тривоги».
Окрім того, вогнеборці рекомендували батькам нагадати малечі про небезпеку пустощів із вогнем, а також при виявленні будь-яких підозрілих предметів.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що протягом доби 21 вересня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили
54 вибухових предмети.
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