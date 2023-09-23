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23.09.2023  10:23   

Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

Протягом доби 21 вересня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 54 вибухових предмети.

сапери ДСНС у Харківській області
 
У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.
 
За минулу добу 22 вересня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 5,14 га території, з них 5700 кв.м. за допомогою машин механізованого розмінування, 7,8 км ліній електропередач, 4500 кв.м. акваторії у Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області.
 
Саперами виявлено та знешкоджено 54 одиниці ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалося 26 піротехнічних розрахунків ДСНС у складі 131 сапера та 52 одиниці техніки.
 
Усього, з початку бойових дій піротехніки ДСНС обстежили близько 3629 га території 278 км автомобільних доріг, 2616 км ЛЕП, 159,5 км залізничних колій та 201 км газопроводів, 4,4 га акваторій де виявлено та знешкоджено 78 тис. 017 ВНП.

Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби рятувальники ДСНС 23 рази виїжджали на гасіння пожеж, три з яких були спричинені ворожими обстрілами.

Тэги:  розмінування, дснс, харків, агрессия россии
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