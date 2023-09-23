Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

23.09.2023 10:23

Протягом доби 21 вересня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 54 вибухових предмети.

За минулу добу 22 вересня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 5,14 га території, з них 5700 кв.м. за допомогою машин механізованого розмінування, 7,8 км ліній електропередач, 4500 кв.м. акваторії у Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області.

Саперами виявлено та знешкоджено 54 одиниці ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалося 26 піротехнічних розрахунків ДСНС у складі 131 сапера та 52 одиниці техніки.