23.09.2023 09:53 Рита Парфенова

Поліцейські виявили правопорушників на Харківщині

Протягом останньої доби правоохоронці Харківщини оперативно відреагували більш ніж на 1000 повідомлень про правопорушення та події.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка.

За останню добу харківські поліцейські:

за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставили для перевірки 35 осіб;

з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин перевірили понад 4600 транспортних засобів.

Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби рятувальники ДСНС 23 рази виїжджали на гасіння пожеж, три з яких були спричинені ворожими обстрілами.