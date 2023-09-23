Поліцейські виявили правопорушників на Харківщині

Протягом останньої доби правоохоронці Харківщини оперативно відреагували більш ніж на 1000 повідомлень про правопорушення та події.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка.
За останню добу харківські поліцейські:
Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби рятувальники ДСНС 23 рази виїжджали на гасіння пожеж, три з яких були спричинені ворожими обстрілами.
Комментариев: 0
Спокій і лише спокій: день конфліктний і може принести масу негативних емоцій. А у суперечках сьогодні виграє лише той, хто не братиме в них участі.
У Харкові похмурій ночі на зміну прийде ясний ранок та день, хмари на небі з'являться лише ввечері. Без опадів.
Цього року День осіннього рівнодення настане 23 вересня о 09:49 за київським часом.
влажность:
давление:
ветер: