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23.09.2023  09:23   Рита Парфенова

Харківщина на ранок 23 вересня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 23 рази виїжджали на гасіння пожеж, три з яких були спричинені ворожими обстрілами.


Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, поежжі після обстрілів спалахнули у місті Куп'янськ та селі Олександрівка Золочівської громади.

Близько 14:00 приватний сектор м. Куп’янська знову піддався артобстрілу з боку окупантів. На території 2-х приватних домоволодінь зайнялись пожежі. Горіли 2 господарчі споруди і 1 житловий будинок. Загальна площа пожеж склала біля 130 кв.м.З вогнем боролись бійці 14-ї та 44-ї Державних пожежних частин. Всього 3 оперативних відділення на автоцистернах та 1 аварійно-рятувальний автомобіль. Вогнеборці працювали під загрозою повторних обстрілів. Вони ліквідували останній осередок вогню о 16:47.

Також у Куп’янську ворог спричинив пожежу сухої трави.

Пожежа у прикордонному селі Олександрівка Богодухівського району почалася після обстрілу російськіми військами близько 15:20. Один з боєприпасів влучив у гараж, прибудований до приватного житлового будинку, внаслідок чого й почалася пожежа. Негайно на місце події виїхали рятувальники з 52-ї Державної пожежно-рятувальної частини, включаючи два оперативні відділення. На момент їх прибуття площа загоряння становила близько 6 квадратних метрів. Пожежу оперативно ліквідували до 16:30. Завдяки швидким діям рятувальників ДСНС вдалося запобігти поширенню вогню на житловий будинок.

Загалом протягом доби з 22 по 23 вересня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 33 оперативні виїзди, з яких:

  • 23 – на ліквідацію пожеж, 3 з яких були спричинені ворожими обстрілами;
  • 4 – для надання допомоги населенню;
  • 6 – інші виїзди.

Мешканцям м. Ізюм рятувальники доставили 4 т. технічної води.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 22 по 23 вересня 2023 року під ворожими ударами перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Огірцеве, Плетенівка, Бологівка, Лиман Перший, Синьківка, Петропавлівка та інші населені пункти Харкывщини.

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
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