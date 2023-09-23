23.09.2023 09:23 Рита Парфенова

Харківщина на ранок 23 вересня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 23 рази виїжджали на гасіння пожеж, три з яких були спричинені ворожими обстрілами.



Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, поежжі після обстрілів спалахнули у місті Куп'янськ та селі Олександрівка Золочівської громади.

Близько 14:00 приватний сектор м. Куп’янська знову піддався артобстрілу з боку окупантів. На території 2-х приватних домоволодінь зайнялись пожежі. Горіли 2 господарчі споруди і 1 житловий будинок. Загальна площа пожеж склала біля 130 кв.м.З вогнем боролись бійці 14-ї та 44-ї Державних пожежних частин. Всього 3 оперативних відділення на автоцистернах та 1 аварійно-рятувальний автомобіль. Вогнеборці працювали під загрозою повторних обстрілів. Вони ліквідували останній осередок вогню о 16:47.



Також у Куп’янську ворог спричинив пожежу сухої трави.



Пожежа у прикордонному селі Олександрівка Богодухівського району почалася після обстрілу російськіми військами близько 15:20. Один з боєприпасів влучив у гараж, прибудований до приватного житлового будинку, внаслідок чого й почалася пожежа. Негайно на місце події виїхали рятувальники з 52-ї Державної пожежно-рятувальної частини, включаючи два оперативні відділення. На момент їх прибуття площа загоряння становила близько 6 квадратних метрів. Пожежу оперативно ліквідували до 16:30. Завдяки швидким діям рятувальників ДСНС вдалося запобігти поширенню вогню на житловий будинок.



Загалом протягом доби з 22 по 23 вересня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 33 оперативні виїзди, з яких:

23 – на ліквідацію пожеж, 3 з яких були спричинені ворожими обстрілами;

4 – для надання допомоги населенню;

6 – інші виїзди.

Мешканцям м. Ізюм рятувальники доставили 4 т. технічної води.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 22 по 23 вересня 2023 року під ворожими ударами перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Огірцеве, Плетенівка, Бологівка, Лиман Перший, Синьківка, Петропавлівка та інші населені пункти Харкывщини.