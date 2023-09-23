Російські військові обстріляли села на північ від Харкова

Протягом доби з 22 по 23 вересня 2023 року під ворожими ударами перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Огірцеве, Плетенівка, Бологівка, Лиман Перший, Синьківка, Петропавлівка та інші населені пункти Харкывщини.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням пресслужбу ХОВА, ворог з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілював населені пункти Богодухівського, Чугуївського та Куп'янського районів.
Зокрема під обстрілами окупантів опинилися села Золочівської громади:
Внаслідок обстрілів м. Куп'янськ зруйновані житлові будинки та господарчі споруди, сталися пожежі.
На щастя, за минулу добу не було жодних постраждалих серед цивільного населення.
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 22 вересня 2023 року.
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Спокій і лише спокій: день конфліктний і може принести масу негативних емоцій. А у суперечках сьогодні виграє лише той, хто не братиме в них участі.
У Харкові похмурій ночі на зміну прийде ясний ранок та день, хмари на небі з'являться лише ввечері. Без опадів.
Цього року День осіннього рівнодення настане 23 вересня о 09:49 за київським часом.
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