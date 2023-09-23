Російські військові обстріляли села на північ від Харкова

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням пресслужбу ХОВА, ворог з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілював населені пункти Богодухівського, Чугуївського та Куп'янського районів.



Зокрема під обстрілами окупантів опинилися села Золочівської громади:

у селі Гур'їв Козачок обстрілами пошкоджено об'єкт інфраструктури;

у селі Олександрівка пошкоджено гараж, сталася пожежа;

по селу Уди завдано удару дроном-камікадзе.

Внаслідок обстрілів м. Куп'янськ зруйновані житлові будинки та господарчі споруди, сталися пожежі.



На щастя, за минулу добу не було жодних постраждалих серед цивільного населення.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 22 вересня 2023 року.