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23.09.2023  08:43   Рита Парфенова

Російські військові обстріляли села на північ від Харкова

Протягом доби з 22 по 23 вересня 2023 року під ворожими ударами перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Огірцеве, Плетенівка, Бологівка, Лиман Перший, Синьківка, Петропавлівка та інші населені пункти Харкывщини.


Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням пресслужбу ХОВА, ворог з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілював населені пункти Богодухівського, Чугуївського та Куп'янського районів.

Зокрема під обстрілами окупантів опинилися села Золочівської громади:

  • у селі Гур'їв Козачок обстрілами пошкоджено об'єкт інфраструктури;
  • у селі Олександрівка пошкоджено гараж, сталася пожежа;
  • по селу Уди завдано удару дроном-камікадзе.

Внаслідок обстрілів м. Куп'янськ зруйновані житлові будинки та господарчі споруди, сталися пожежі.

На щастя, за минулу добу не було жодних постраждалих серед цивільного населення.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 22 вересня 2023 року.

 

 

Источник:   Телеграм Олега Синєгубова
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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