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23.09.2023  08:16   Рита Парфенова

У Харкові зачинена станція метро

На Олексіївській лінії Харківського метрополітену тимчасово заборонений вхяд на одну зі станцій.


Фото: Харківський метрополітен

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський метрополітен

Відомо, що у неділю, 24 вересня, станцію метро «Перемога» з технічних причин буде тимчасово зачинено для обслуговування пасажирів.

Рух поїздів Олексіївської лінією метрополітену буде тимчасово виконуватися від станції «Олексіївська» до станції «Метробудівників» і у зворотньому напрямку.

Про відновлення роботи станції «Перемога» буде повідомлено додатково.

На час закриття станції «Перемога» буде організовано тимчасову роботу автобусного маршруту загального користування №6 «Пр. Перемоги (розворотне коло трамваїв) – станція метро «Олексіївська» з наступним шляхом руху:

«Пр. Перемоги (розворотне коло трамваїв) – пр. Перемоги – пр. Людвіга Свободи – станція метро «Олексіївська».

Перевізник вибачається за тимчасові незручності.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові комунальники відновляли розмітку на дорогах міста

 

Источник:   Харківський метрополітен
 Тэги:  метро, харків
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