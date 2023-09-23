23.09.2023 08:16 Рита Парфенова

У Харкові зачинена станція метро

На Олексіївській лінії Харківського метрополітену тимчасово заборонений вхяд на одну зі станцій.



Фото: Харківський метрополітен

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський метрополітен



Відомо, що у неділю, 24 вересня, станцію метро «Перемога» з технічних причин буде тимчасово зачинено для обслуговування пасажирів.



Рух поїздів Олексіївської лінією метрополітену буде тимчасово виконуватися від станції «Олексіївська» до станції «Метробудівників» і у зворотньому напрямку.



Про відновлення роботи станції «Перемога» буде повідомлено додатково.



На час закриття станції «Перемога» буде організовано тимчасову роботу автобусного маршруту загального користування №6 «Пр. Перемоги (розворотне коло трамваїв) – станція метро «Олексіївська» з наступним шляхом руху:



«Пр. Перемоги (розворотне коло трамваїв) – пр. Перемоги – пр. Людвіга Свободи – станція метро «Олексіївська».



Перевізник вибачається за тимчасові незручності.

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