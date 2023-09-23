23.09.2023 07:30 Рита Парфенова

23 вересня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Цього року День осіннього рівнодення настане 23 вересня о 09:49 за київським часом.

Осіннє рівнодення мало особливе міфологічне значення і для наших предків, які жили за природним календарем. Давні слов'яни вірили, що саме в цей день зв'язок між реальним світом і світом духів особливо сильний, потойбічні сили чують усі прохання і можуть допомогти в залученні здоров'я, любові та благополуччя.

У День осіннього рівнодення було прийнято підбивати підсумки. Наші пращури спалювали старі непотрібні речі, як символ прощання з неприємностями та хворобами. Цей день сприятливий для того, щоб розірвати пригнічені стосунки.



Хорошою практикою вважається загадування бажань на наступний рік, також необхідно подякувати вищим силам за все хороше, що сталося в році, що минає.



Не проходили святкування і без обмивань: вважалося, що вода завдяки своїм цілющим властивостям дарує дітям здоров'я, а молодим дівчатам – красу та молодість.



Щоб водилися гроші, язичники, перерахувавши всі наявні монети в оселі, на чистому аркуші паперу писали, якими багатства хотіли б мати у майбутньому.



Також у цей період серед наших предків було заведено відвідувати місця поховань.



Що заборонено робити у день осіннього рівнодення



Цього дня краще розпочати ранок на позитивній ноті та пронести чудовий настрій через весь день. Допустивши сумні думки, можна відлякати від себе удачу та везіння.



У день осіннього рівнодення заборонено конфліктувати. Внісши розбрат у відносини з оточуючими, можна порушити тонкий баланс добра і зла.



Не варто також у цей період розпочинати нові справи – вони не принесуть успіху.



Раніше 23 вересня відзначали іменини горобини.



Після осінніх заморозків до дня Петра та Павла, що відзначається 23 вересня, горобина ставала солодкою, і настав час робити з неї заготівлі.



Горобина давно відома як засіб проти застуди, тому з неї варили компоти та цілющі кваси.



До речі, з дерева збирали не всі ягоди, частину залишали для птахів та звірів. Вважалося, на того, хто не залишить на дереві горобини, чекають на нещастя.



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23 вересня відзначається Міжнародний день жестових мов. Свято з’явилося у 2017 році з ініціативи Генеральної асамблеї ООН. Тема 2023 року «Мови жестів поєднують нас!».

Жестові мови — це повноцінні природні мови, які відрізняються від розмовних. Існує також міжнародна мова жестів, яку глухі люди використовують на міжнародних зустрічах, а також під час поїздок та особистого спілкування.

Також цього дня

23 вересня 1848 року вважається днем ​​народження жувальної гумки, т.к. саме тоді американець Джон Куртіс у себе вдома зробив першу жувальну гумку.



1872 – народилася Соломія Крушельницька, українська співачка та педагог.



1920 – народився Міккі Руні, американський кіноактор («Місто хлопчиків», «Сімейна справа», «Цей божевільний, божевільний, божевільний світ»), володар Почесного Оскара.



1930 – народився Рей Чарльз, американський сліпий музикант, автор понад 70 студійних альбомів, один із найвідоміших у світі соул-виконавців.



1930 – німець Йоган Остермайєр запатентував фотоспалах.



1938 – народилася Ромі Шнайдер, австрійська кіноактриса, зірка австрійського, німецького та французького кіно.



1939 – під час Всесвітнього ярмарку у Нью-Йорку було закладено капсулу часу. У посудину з вогнетривкого скла довжиною 228 см вклали велику колекцію предметів: різні книги, документальний фільм, енциклопедію на мікрофільмах, 75 зразків текстилю та інших новітніх (на той час) матеріалів, а також 35 дрібниць повсякденного користування (жіночий капелюшок, курей) д.). Капсулу, названу через її форму «бомбою часу», було вирішено розкрити через 5000 років після закладання, тобто у 6939 році.



1943 – народився Хуліо Іглесіас, іспанський співак, поет, композитор, а також батько-засновник музичної династії, в якій на сьогоднішній момент вже двоє його синів (Енріке та Хуліо Іглесіас-молодший). Є одним із десяти найбільш продаваних музикантів усіх часів.



1944 – розпочалося примусове виселення етнічних українців із Польщі до України.



1949 – народився Брюс Спрінгстін, американський рок- та фолк-музикант та автор пісень.



1997 – анонсовано пошукову машину Yandex.Ru.



1999 – оголошено про виявлення у Китаї найдавнішого зі знайдених музичних інструментів – флейти віком 9000 років.



1999 – з аеродрому Харківського авіапідприємства піднявся у небо перший серійний літак незалежної України Ан-140.



2008 – презентація першої версії ОС Android.



Іменини відзначають: Андрій, Василь, Гавриїл, Гліб, Євген, Іван, Климент, Костянтин, Микола, Павло, Петро, ​​Семен, Тетяна.