23.09.2023 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 23 вересня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Спокій і лише спокій: день конфліктний і може принести масу негативних емоцій. А у суперечках сьогодні виграє лише той, хто не братиме в них участі.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Прямолінійність думок сьогодні навряд чи стане позитивною рисою Овнів. Звичка висловлювати оточуючим в обличчя все, що він про них думає, може стати благодатним підґрунтям для сварок та конфліктів.

Телець (21 квітня – 22 травня)

Зведіть до мінімуму контакти з людьми, від яких ви залежите - сьогодні великий ризик потрапити під гарячу руку і виявитися «крайнім». Найкращим захистом у спірних ситуаціях стане ваша чарівність та почуття гумору.

Близнюки (22 травня – 22 червня)

Можливо, сьогодні Близнюкам доведеться не раз залишати свої інтереси. Якщо ваші позиції хиткі, зірки радять почекати, щоб згодом зібрати козирів та звернути ситуацію на свою користь.

Рак (22 червня – 23 липня)

Час втілювати задумане у життя. Вдалий час, щоб наважитися розпочати якийсь проект, зізнатися у своїх почуттях чи зробити покупку, про яку Раки давно мріяли.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Не бійтеся визнавати свої помилки. Сила Львів у здатності прийняти свої помилки – це дасть змогу їх виправити. У такому разі натомість йому відкриються нові перспективи.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Діва готова дати відсіч не лише тим, хто зважиться ставити їй палиці в колеса, а й виступити на боці несправедливо скривджених. І нажити собі кілька нових ворогів або нових друзів.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Пам'ятайте, що найкоротша дистанція – пряма. Чітко сформульована мета та чесна стратегія відкриють перед Терезами нові можливості та нові двері.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Не намагайтеся осягнути неосяжне, інакше день закінчиться купою невирішених питань та головним болем. Небагато дисципліни у думках і справах дозволить правильно розставити пріоритети.

Стрілець (23 листопада – 22 грудня)

Під впливом емоцій Стрілець може випадково розбалакати чужу таємницю або висловити співрозмовнику безсторонню правду прямо в обличчя. Зірки радять уникати компаній із розмовами до душі.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козерогу слід бути обережним у спілкуванні, особливо з близькими людьми, не торкатися хворобливих та делікатних тем. Вирішити проблему сьогодні навряд чи вдасться, а ось загострити її просто.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Не дозволяйте оточуючим втягувати себе в безглузді обговорення та суперечки. Велика ймовірність зіткнутися з енергетичним вампіром і потім почуватися вичавленим, як лимон.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Якщо у Риб у запасі є план, для здійснення якого не вистачало сміливості, саме час почати діяти. А ось спонтанність сьогодні не ваш коник, раптові пориви здатні штовхнути на необачний вчинок.