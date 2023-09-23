Гороскоп на 23 вересня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Спокій і лише спокій: день конфліктний і може принести масу негативних емоцій. А у суперечках сьогодні виграє лише той, хто не братиме в них участі.
Прямолінійність думок сьогодні навряд чи стане позитивною рисою Овнів. Звичка висловлювати оточуючим в обличчя все, що він про них думає, може стати благодатним підґрунтям для сварок та конфліктів.
Зведіть до мінімуму контакти з людьми, від яких ви залежите - сьогодні великий ризик потрапити під гарячу руку і виявитися «крайнім». Найкращим захистом у спірних ситуаціях стане ваша чарівність та почуття гумору.
Можливо, сьогодні Близнюкам доведеться не раз залишати свої інтереси. Якщо ваші позиції хиткі, зірки радять почекати, щоб згодом зібрати козирів та звернути ситуацію на свою користь.
Час втілювати задумане у життя. Вдалий час, щоб наважитися розпочати якийсь проект, зізнатися у своїх почуттях чи зробити покупку, про яку Раки давно мріяли.
Не бійтеся визнавати свої помилки. Сила Львів у здатності прийняти свої помилки – це дасть змогу їх виправити. У такому разі натомість йому відкриються нові перспективи.
Діва готова дати відсіч не лише тим, хто зважиться ставити їй палиці в колеса, а й виступити на боці несправедливо скривджених. І нажити собі кілька нових ворогів або нових друзів.
Пам'ятайте, що найкоротша дистанція – пряма. Чітко сформульована мета та чесна стратегія відкриють перед Терезами нові можливості та нові двері.
Не намагайтеся осягнути неосяжне, інакше день закінчиться купою невирішених питань та головним болем. Небагато дисципліни у думках і справах дозволить правильно розставити пріоритети.
Під впливом емоцій Стрілець може випадково розбалакати чужу таємницю або висловити співрозмовнику безсторонню правду прямо в обличчя. Зірки радять уникати компаній із розмовами до душі.
Козерогу слід бути обережним у спілкуванні, особливо з близькими людьми, не торкатися хворобливих та делікатних тем. Вирішити проблему сьогодні навряд чи вдасться, а ось загострити її просто.
Не дозволяйте оточуючим втягувати себе в безглузді обговорення та суперечки. Велика ймовірність зіткнутися з енергетичним вампіром і потім почуватися вичавленим, як лимон.
Якщо у Риб у запасі є план, для здійснення якого не вистачало сміливості, саме час почати діяти. А ось спонтанність сьогодні не ваш коник, раптові пориви здатні штовхнути на необачний вчинок.
Спокій і лише спокій: день конфліктний і може принести масу негативних емоцій. А у суперечках сьогодні виграє лише той, хто не братиме в них участі.
У Харкові похмурій ночі на зміну прийде ясний ранок та день, хмари на небі з'являться лише ввечері. Без опадів.
Цього року День осіннього рівнодення настане 23 вересня о 09:49 за київським часом.
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