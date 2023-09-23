23.09.2023 05:20 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 23 вересня

У Харкові похмурій ночі на зміну прийде ясний ранок та день, хмари на небі з'являться лише ввечері. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

23 вересня очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер південно-східний, 7–12 м/с.

Температура повітря: вночі +12–14°, вдень +25–27°.

Народні прикмети

Якщо пішов дощ, то найближчими днями буде тепла погода.

Погоду передвіщали за горобиною. Якщо горобини у лісі багато – на дощову осінь, якщо ж мало – на суху.

Рясно ягід на горобині – до суворої зими, тому і заготовляли горобиновий квас, щоб у великий холод лікувати застудні захворювання.

Дме північно-західний вітер — узимку будуть сильні морози, а південно-східний віщує теплий зимовий сезон.