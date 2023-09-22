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22.09.2023  20:31   Дмитро Колонєй

На Харківщині окупанти завдали авіаудар по селищу прикордоння

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 22 вересня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Завдали авіаудар по селищу прикордоння окупанти на Харківщині
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.
 
  • На Слобожанському напрямку ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріл населених пунктів з території Росії. Артилерійські та мінометні обстріли обстріляли 4 населені пункти Харківщини: Огірцеве, Плетенівка, Чавунівка, Бологівка.
  • На Куп'янському напрямку противник завдав авіаційного удару біля Бологівки Харківської області. Артилерійський та мінометний обстріл постраждали 6 населених пунктів Харківщини Фіголовка, Лиман Перший, Синківка, Петропавлівка, Кислівка, Табаївка Харків

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 21 вересня 2023 року.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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