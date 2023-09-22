На Харківщині окупанти завдали авіаудар по селищу прикордоння

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 22 вересня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 21 вересня 2023 року.
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Навіть у звичайнісіньких справах фантазії сьогодні гратимуть чималу роль, розфарбовуючи в яскраві кольори похмурі будні. У цьому таїться каверза: занадто легко буде прийняти бажане за дійсне.
У Харкові на небі цього дня не буде жодної хмаринки. Без опадів.
Щороку 22 вересня в Україні відзначають День партизанської слави.
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