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22.09.2023  19:49   Дмитро Колонєй

На Харківщині заарештовані чоловіки, які відбирали автівки та віддавали їх окупантам

Мекшанцям Харківщини оголошено підозру, обидва чоловіки перебувають під вартою.

Відбирали автівки та віддавали їх окупантам чоловіки на Харківщині
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, у 2022 році, під час окупації села Слобожанське Харківського району двоє місцевих жителів перйшли на бік ворога:
  • добровільно погодились допомагати російським військовим;
  • передавали інформацію окупантам про автівки, які є у володінні односельчан;
  • у подальшому російські військовослужбовці їздили по вказаних адресах та забирали автомобілі для потреб армії держави-агресора;
  • у серпні 2022 року підозрювані разом з окупантами приїхати до с. Липці, зламали металеві ворота у приватному домоволодінні та виштовхали з території позашляховик. 
 
Нині обидва чоловіки перебувають під вартою. 
 
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  колаборант, зрада, харків
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