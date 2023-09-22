22.09.2023 19:09 Дмитро Колонєй

Коли ми відбудуємо Харків, я скажу: «Так, перемогли!» - Ігор Терехов

Про це мер Харкова Ігор Терехов розповів в інтерв’ю телеканалу «Ми - Україна».



Коли ми відбудуємо Харків, я скажу: «Так, перемогли!» - Ігор Терехов



Як повідомляє РЕДПОСТ , мер Харкова Ігор Терехов розповів, що для нього означає слово "перемога" в інтерв’ю телеканалу «Ми - Україна». Це вихід на кордони 1991 року в повномасштабній війні з російським агресором.

За його словами, також перемога для нього - це вступ України до Європейського Союзу та членство держави в НАТО.

«Для Харкова та України - це гарантія безпеки. І перемога для мене - це, коли наші родини нарешті об’єднаються, бо дуже багато харків’ян були змушені вивезти рідних у безпечні місця. І ще, коли ми відбудуємо Харків, я скажу: «Так, перемогли!» - підкреслив міський голова.