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23.09.2023  11:14   Рита Парфенова

Наслідки обстрілу Куп'янська показали в прокуратурі: фото

Прокурори реєструють наслідки обстрілів російськими військами на території Харківщини.

обстрІл куп'янська

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Прокуратуру Харківської області, 22 вересня російські військові знову вдарили по місту Куп'янськ. За попередніми даними, обстріл здійснювався із застосуванням артилерії. Внаслідок атаки постраждали житловий будинок і господарська споруда, які почали горіти.

Крім того, того ж дня, противник використовував два безпілотники-камікадзе для атаки на село Олександрівка, що входить до складу Золочівської об'єднаної територіальної громади Богодухівського району. В результаті цього нападу пошкоджено приватні житлові будинки та гаражі.

Прокурори активно співпрацюють зі слідчими поліції та приймають всі необхідні заходи для документування воєнних злочинів, які вчинили представники збройних сил держави-агресора. За дорученням Куп'янської та Богодухівської окружних прокуратур Харківської області розпочато попереднє слідство щодо фактів порушення законів та звичаїв війни згідно зі статтею 438 частина 1 Кримінального кодексу України.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 22 по 23 вересня 2023 року під ворожими ударами перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Огірцеве, Плетенівка, Бологівка, Лиман Перший, Синьківка, Петропавлівка та інші населені пункти Харкывщини.

 

обстрІл куп'янська

обстрІл куп'янська

 

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  обстріл
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