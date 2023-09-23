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23.09.2023  11:24   Василь Голосний

У Харкові відбувся благодійний fashion-показ (фото)

22 вересня у Будинку Архітектора відбувся благодійний fashion-показ українських дизайнерів та брендів на підтримку Будинку Архітектора після пожежі.

Харків, fashion-показ, Будинок Архітектора
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

У показі взяли участь Андрес Тан, Lansi, Alabites, Sixsenses, Crush Lingerie, Elmira Zamanova, Marisena. 
 
Нагадаємо, за день до запланованої дати показу, 1 вересня, біля Будинку Архітектора сталася пожежа, що перекинулася на горище Будинку, спричинивши значні пошкодження.

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Тэги:  харків, fashion, мода, показ, будинок архітектора
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