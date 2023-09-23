У Харкові відбувся благодійний fashion-показ (фото)

22 вересня у Будинку Архітектора відбувся благодійний fashion-показ українських дизайнерів та брендів на підтримку Будинку Архітектора після пожежі.
Спокій і лише спокій: день конфліктний і може принести масу негативних емоцій. А у суперечках сьогодні виграє лише той, хто не братиме в них участі.
У Харкові похмурій ночі на зміну прийде ясний ранок та день, хмари на небі з'являться лише ввечері. Без опадів.
Цього року День осіннього рівнодення настане 23 вересня о 09:49 за київським часом.
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